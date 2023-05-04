Mine Kırıkkanat’ta ‘Kılıçdaroğlu’nu bitirecek’ dosya yokmuş: Kullanıldım

İki sene önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında elinde ‘çok can alıcı’ bir dosya olduğunu iddia eden Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, bugün ‘kullanıldığını’ söyleyerek özür diledi.

Mine Kırıkkanat. (Twitter)

Kırıkkanat 2021’de katıldığı bir yayında ‘yandaş basın’ ve onun elinde ‘Kılıçdaroğlu’nu bitirecek bir dosya’ olduğunu öne sürmüştü.

Kırıkkanat’ın iddiaları şöyleydi: “Bakın ne olduğunu söyleyemeyeceğim size. Çünkü başım derde girer. Benim başım da kıymetli… Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında çok kapsamlı bir dosya var. Çok can alıcı bir dosya var, çok yıkıcı bir dosya… Yandaş basının elinde… Bende de var ama yandaş basın çıkaracak normal olarak yani. Yani, öyle söylendi bana.”

Oda TV yeniden gündeme getirdi

Oda TV’yse Kırıkkanat’ın iki yıl önceki bu iddialarını ısıtıp gündeme taşıdı.

Kırıkkanat, haberden sonraki açıklamasında ‘kullandığını’ belirterek, iddialar nedeniyle özür diledi.

Kırıkkanat’ın Twitter’daki paylaşımı şöyle:

*2021 yılında Nokta TV’de söz ettiğim Kılıçdaroğlu dosyası, akçeli ve yüz kızartıcı hiç bir suçla ilgili değildir. Bugün gelinen noktada, önemi bile kalmayan bu dosya içeriğiyle kullanılmak istendiğimi ve ilişikteki konuşmayı yaparak, ne yazık ki kullanıldığımı kabul etmek zorundayım. Hata ettim, özür dilerim…

*Sayın Kılıçdaroğlu’un adaylığına çok karşı çıktım; ama sağladığı birlik, harcadığı çaba ve emekle cumhurbaşkanlığını herkesten fazla hak ettiğine ikna oldum. Tarihe geçecek önem ve değerde bir cumhurbaşkanı olacağını düşünüyorum.