Milyonlarca emekli zam alamayabilir

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre beş aylık enflasyon yüzde 15,09 oldu. Eğer temmuzda emeklilerin kök aylıklarına zam yapılırsa milyonlarca emekli sıfır zam veya resmi enflasyondan bile düşük zam alacak.

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TÜİK’e göre mayısta enflasyon yıllık bazda yüzde 35,41’e geriledi. Aylık enflasyonsa yüzde 1,53 olarak açıklandı.

Bloomberght’nin haberine göre milyonlarca memur ve emeklinin zam tablosu da netleşmeye başladı.

Beş aylık enflasyona göre emeklilerin alacağı zam yüzde 15,09 oldu. Memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı da yüzde 14 olarak hesaplandı.

Temmuzda işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı altı aylık enflasyon oranında artırılıyor. Zira kök aylıkları 14 bin 469 liranın altındaki emeklilerin aylıkları hazine tarafından 14 bin 469 liraya tamamlanıyor.

Kök aylığı 14 bin 469 liranın altında olan emekli sayısının 3,6 milyon olduğu tahmin ediliyor.

Eğer temmuzda bu grubun kök aylıklarına zam yapılırsa milyonlarca emekli sıfır zam veya resmi enflasyondan bile düşük zam alacak. Böylelikle aldıkları emekli maaşı değişmeyecek.