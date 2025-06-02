Hane halkı bütçesinden en büyük pay kira ve konuta gitti

Türkiye’de geçen yıl hane halkı bütçesinin en büyük kısmı yüzde 26’yla kira ve konut harcamalarına gitti.

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayınladığı 2024’e ilişkin ‘hane halkı tüketim harcaması’ istatistiklerine göre harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 26’yla konut ve kira harcamaları aldı. İkinci sırada yüzde 21,6’yla ulaştırma, üçüncü sırada yüzde 18,1’le gıda ve alkolsüz içecekler harcamaları geldi.

Toplam tüketim harcamalarında en düşük payı alan harcama türleriyse şöyle:

Sigorta ve finansal hizmetler: Yüzde 0,7

Eğitim hizmetleri: Yüzde 1,6

Eğlence, spor ve kültürle sağlık harcamaları: Yüzde 2,3

Yüksek gelirlilerde en fazla harcama ulaştırmaya

Yüksek gelirli hanelerin düşük gelirlilere göre ulaşıma iki kattan fazla pay ayırdığı belirlendi.

Tüketim harcamalarının geçen yılki dağılımına bakıldığında, en yüksek gelir grubu olan beşinci yüzde 20’lik gruptaki hane halklarının en fazla pay ayırdığı gruplar şöyle:

Ulaştırma harcamaları (motorlu taşıt alımları, akaryakıt, yolcu taşımacılığı, araç bakım ve onarımı gibi): Yüzde 26,6

Konut ve kira harcamaları: Yüzde 22,1

Gıda ve alkolsüz içecekler harcamaları: Yüzde 12,8

En düşük gelir grubu olan birinci gruptaki hane halklarıysa konut ve kira harcamalarına yüzde 33,2, gıda ve alkolsüz içeceklere yüzde 30,4 ve ulaştırmaya yüzde 10,1 harcama yaptı.