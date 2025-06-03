Diken

Yaramazlara biraz batar!

Haziranda tavan kira zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) mayısta enflasyon verilerini duyurmasıyla haziranda tavan kira zam oranı belli oldu.

Fotoğraf: AA

Mayısta enflasyon yıllık bazda yüzde 35,41’e geriledi. Aylık enflasyonsa yüzde 1,53 olarak açıklandı.


Açıklanan yıllık ortalama enflasyon verisine göre haziranda kira tavan zam oranı yüzde 45,80 oldu.

Bu oran geçen ay yüzde 48,73’tü.

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu ENAG’sa enflasyonu mayısta aylık yüzde 3,66, yıllıksa yüzde 71,23 olarak hesaplamıştı.

Enflasyon değişim oranları (yüzde) Mayıs 2025

Mayıs 2025Mayıs 2024Mayıs 2023
Bir önceki aya göre değişim oranı1,533,370,04
Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı15,0922,7215,26
Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı35,4175,4539,59
On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı45,8062,5163,72

Hane halkı bütçesinden en büyük pay kira ve konuta gitti

Nisanda tavan kira zam oranı yüzde 48,73

TÜİK’e göre enflasyon yüzde 35,41’e geriledi

ENAG’a göre enflasyon yüzde 71,23

SON HABERLER

Milyonlarca emekli zam alamayabilir

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre beş aylık enflasyon yüzde 15,09 oldu. Eğer temmuzda emeklilerin kök aylıklarına zam yapılırsa milyonlarca emekli sıfır zam veya resmi enflasyondan bile düşük zam alacak.