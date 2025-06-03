Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) mayısta enflasyon verilerini duyurmasıyla haziranda tavan kira zam oranı belli oldu.
Mayısta enflasyon yıllık bazda yüzde 35,41’e geriledi. Aylık enflasyonsa yüzde 1,53 olarak açıklandı.
Açıklanan yıllık ortalama enflasyon verisine göre haziranda kira tavan zam oranı yüzde 45,80 oldu.
Bu oran geçen ay yüzde 48,73’tü.
Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu ENAG’sa enflasyonu mayısta aylık yüzde 3,66, yıllıksa yüzde 71,23 olarak hesaplamıştı.
Enflasyon değişim oranları (yüzde) Mayıs 2025
|Mayıs 2025
|Mayıs 2024
|Mayıs 2023
|Bir önceki aya göre değişim oranı
|1,53
|3,37
|0,04
|Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı
|15,09
|22,72
|15,26
|Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı
|35,41
|75,45
|39,59
|On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı
|45,80
|62,51
|63,72