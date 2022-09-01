Milyarder yatırımcı: Hisse senetlerinde ‘süper balon’ henüz patlamadı

Britanyalı ünlü yatırımcı Jeremy Grantham, ABD hisse senedi piyasasında ‘süper balon’un henüz patlamadığını belirtti.

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Ekonomide sanal değerle reel değer arasındaki farkın sanal olan lehine büyümesine ‘balon’ ya da ‘köpük’ deniyor. Balon bazı sektörlerde belirli ürünlere yönelen talebin kısa sürede hızlı artışıyla oluşabiliyor. Belirli bir ekonomik temele dayanmayan aşırı beklentiler karşılanmayıp yükseliş bir noktada durduğunda, yatırımcılar endişeye kapılarak ellerindeki varlık­ları satmak istiyor. Yani bu durumda balon ‘patlamış’ oluyor.

Son günlerde ABD’deki yatırımcılar da tahvil ve hisselerdeki hareketlere karşı uyarıyor.

Küresel yatırım firması GMO’nun kurucularından olan ve 120 milyar dolarlık bir fonu yöneten Jeremy Grantham, sene başında da ABD Merkez Bankası’nın ‘balonları’ anlayamadığını belirtip, hasarın büyük olacağını söylemişti. Bloomberg’e konuşan Grantham gösterge endekslerin yüzde 50 civarında düşerek tarihi çöküş yaşayacağı tahmininde bulunmuştu.

S&P 500 Endeksi ocaktaki zirvesinden bu yana yaklaşık yüzde 25 düşerken, Grantham uyarısını yineledi.

Ukrayna savaşı, Avrupa’daki enerji krizi ve Çin’de salgının durumunun risk yarattığını belirten Gratham, düşen şirket kârlılıklarının sonraki dönemde satışlara neden olacağını belirtti. Bu ortamı değerlendiren Grantham ‘süper balon’ olarak adlandırdığı ABD hisse senedi piyasalarının henüz patlamadığını belirtti.