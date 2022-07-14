Milyarder Bill Gates söz verdi: Dünyanın en zenginleri listesinden çıkacak

Microsoft’un kurucusu milyarder işadamı Bill Gates servetini bağışlaya bağışlaya sonunda dünyanın en zenginleri listesinde çıkmaya söz verdi.

Bill Gates, yardımseverlik çalışmaları yaptığı Bill & Melinda Gates Vakfı’na bu ay 20 milyar dolar bağış yapacağını açıklamasının ardından, servetinin geleceğine dair de bir vaatte bulundu.

Dünyanın en zengin dördüncü insanı kaynaklarını topluma geri vermenin kendisi için bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

Gates şu ifadeleri kullandı: “Gelecekte servetimin neredeyse tamamını vakfa bağışlamayı planlıyorum. Dünyanın en zengin insanları listesinde alt sıralara düşeceğim ve sonunda o listeden çıkacağım.”

Gates, Forbes’un dünyanın en zengin kişisi unvanının 1995-2010 yılları arasında ve sonra 2013’ten 2017’ye kadar sahibiydi.

Yine Forbes’a göre mevcut serveti 118 milyar dolar.

Gates ilk kez 2010’da varlığını bağışlama sözü vermişti. O zamandan bu yana serveti iki katına çıktı.

Ancak bu ay içinde yapacağı bağış sözüyle serveti ‘biraz‘ azalacak.

Twitter hesabından paylaştığı tweet zincirinde vakfının pandemi, Ukrayna işgali ve iklim krizi gibi küresel sorunlar nedeniyle yıllık harcamasını 6 milyar dolardan 2026’ya kadar 9 milyar dolara çıkaracağını bildirdi.