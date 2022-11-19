Millie Gibson ‘Doctor Who’ kadrosuna katıldı

BBC’nin merakla izlenen bilim-kurgu serisi ‘Doctor Who’nun kadrosuna Millie Gibson katıldı. 18 yaşındaki oyuncu yeni sezonda Doktor Ncuti Gatwa’nın yardımcısı Ruby Sunday karakterine hayat verecek.

Fotoğraf: Ncuti Gatwa – Millie Gibson

Coronation Street oyuncusu Gibson, bu role seçildiğine hala inanamadığını aktararak, Doctor Who kadrosunda yer almaktan büyük onur duyduğunu söyledi: “Bu rol bir armağan. Benden önceki yol arkadaşlarımın seyahat ettiği çizmeleri doldurmak için her şeyi yapacağım. Ve bunu yapmak için muhteşem Ncuti Gatwa’nın yanında olmaktan daha iyi bir yol var mı? Başlamak için sabırsızlanıyorum.”

Russell T. Davies önderliğinde yeni sezonuna hazırlanan Doctor Who’da başrolü Sex Education’la tanınan Ncuti Gatwa üstleniyor.

Dizi, yeni bölümleriyle Kasım 2023’te yeniden ekranda olacak.