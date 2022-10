Doctor Who’nun özel bölümünün yayın tarihi belli oldu: Gelmiş geçmiş tüm doktorların karşılaştığı en büyük tehdidi göreceğiz

BBC’nin merakla izlenen bilimkurgu serisi, ‘Doctor Who – The Power of The Doctor’ 23 Ekim’de özel bölümüyle BBC First ekranlarında olacak. 2017’den bu yana Doktor karakterini canlandıran Jodie Whittaker bu bölümde diziye veda edecek.

Fotoğraflar: BBC

Başrollerinde Jodie Whittaker, Mandip Gill, John Bishop, Sophie Aldred, Janet Fielding ve Sacha Dhawan’ın oynadığı uzun metraj çekilen bölümde, serinin 13’üncü doktoru Joidie Whittaker’ın hikayesi sona erecek.

Özel bölümde Doktor, ölümcül düşmanları olan Dalekler, Siber Adamlar ve baş düşmanı Efendi (The Master) ile varoluşu için savaşıyor. Hikaye uzak bir galaksinin sınırlarında hızla giden bir trene esrarengiz saldırı düzenlenmesiyle başlıyor. İzleyici bu bölümde 21’inci yüzyıl dünyasında sismologların kayboluşu merak konusu olurken tarihin en ikonik tablolarından bazılarının tahrif oluşuna şahit oluyor. Gizemli ve aksiyon dolu bölümde bir Dalek, Doktor ile temas kurmaya çalışırken ekibin yolu Rasputin’in 1916 Rusya’sına düşüyor.

Serinin 13’üncü Doktor’una veda

Özel bölümle ilgili değerlendirmelerde bulunan yapımcı Chris Chibnall, bölümün baştan sona aksiyon ve heyecan dolu bir yolculuk olduğunu söylüyor: “Kahkahalar ve gözyaşları içinde serinin on üçüncü Doktor’una hep birlikte veda edeceğiz. Bu bölümde, gelmiş geçmiş tüm doktorların şimdiye kadar karşılaştığı en büyük tehdidi göreceğiz.”

‘Eskiyi, bugünü ve geleceği kutluyoruz’

2017’den bu yana Doktor karakterini canlandıran Jodie Whittaker ise son bölüme dair şu açıklamayı yaptı: “Bu bölüm Whovianlar (Doctor Who fanları) için gerçek bir ziyafet. Eskiyi, bugünü ve geleceği kutluyoruz. Doctor Who’nun mirasına harika bir saygı duruşu. Gerek eski canavarlar, gerek geri dönen karakterler, gerek yeni unsurlar yani fanlar tarafından Doctor Who hakkında sevilen her şeyi içeriyor bu bölüm. Eğer Doctor Who’yu daha önce izlemediyseniz; bu özel bölümün sizin için ilgi çekici olacağına emin olabilirsiniz.”

‘Doctor Who – The Power of The Doctor’, uzun metraj çekilen özel bölümüyle tüm dünya ile aynı anda, 23 Ekim saat 21.50’de BBC First ekranlarında izleyiciyle buluşacak.