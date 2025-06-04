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Yaramazlara biraz batar!

Milli yüzücü Selin Hürmeriç Portekiz'de altın madalya kazandı

Milli yüzücü Selin Hürmeriç, Portekiz’de düzenlenen Artistik Yüzme Comen Kupası’nda altın madalya kazandı.

Fotoğraflar: TYF – Euroaquatics

Türkiye Yüzme Federasyonu’nun (TYF) açıklamasına göre Madeira’daki Artistik Yüzme Comen Kupası yarışlarında milli sporcu Selin Hürmeriç, solo kategorisinde birinci oldu ve altın madalya kazandı.


Organizasyonda milli sporculardan Ece Üngör’se serbest solo kategorisinde altıncı sırada yer aldı.

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