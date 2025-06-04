Milli yüzücü Selin Hürmeriç Portekiz'de altın madalya kazandı

Milli yüzücü Selin Hürmeriç, Portekiz’de düzenlenen Artistik Yüzme Comen Kupası’nda altın madalya kazandı.
Türkiye Yüzme Federasyonu’nun (TYF) açıklamasına göre Madeira’daki Artistik Yüzme Comen Kupası yarışlarında milli sporcu Selin Hürmeriç, solo kategorisinde birinci oldu ve altın madalya kazandı.
Organizasyonda milli sporculardan Ece Üngör’se serbest solo kategorisinde altıncı sırada yer aldı.
2-5 Haziran 2025 tarihlerinde Portekiz'in Madeira şehrinde düzenlenen Artistik Yüzme Avrupa Şampiyonası’nda Sporcumuz Ece ÜNGÖR, Serbest Solo’da Avrupa 6.sı olmuştur. Sporcumuzu ve antrenörü Laçin KÖKÇAY'ı tebrik ederiz. pic.twitter.com/dJVdqVmhdU— Yüzme Federasyonu (@TYFgovtr) June 3, 2025