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Yaramazlara biraz batar!

Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Avrupa şampiyonu

Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası’nda kadınlar havalı tabanca finalinde 240.8 puanla altın madalya kazandı.

Şevval İlayda Tarhan. Fotoğraflar: AA

Avrupa Havalı Silahlar Şampiyona’sı Hırvatistan’ın Osijek kentinde devam ediyor.


Türkiye adına yarışan olimpiyat ikincisi ay-yıldızlı sporculardan Tarhan, kadınlar havalı tabanca finalinde 240.8 puanla altın madalyanın sahibi oldu.

Öte yandan şampiyonada 10 metre havalı tabanca büyük kadınlar kategorisinde yarışan milli atıcılardan Şevval İlayda Tarhan, Şimal Yılmaz ve Esra Bozabalı bireysel skorları toplamıyla takım halinde bronz madalyanın sahibi oldu.

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