Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Almanya'da altın madalya kazandı

Atıcılıkta Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan’dan oluşan milli takım, Almanya’da devam eden H&N Kupası’nda altın madalya elde etti.

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan. Fotoğraf: TAF / X

Münih kentindeki organizasyonda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Türkiye’yi temsil eden Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, altın madalya müsabakasında Ukraynalı Olena Kostevych ve Oleh Omelchuk çiftiyle karşılaştı.

Final karşılaşmasını 17-9 kazanan milli atıcılar şampiyonluğa ulaştı.

Aynı kategoride mücadele eden ve bronz madalya maçında Fransa’ya 16-8 yenilen İsmail Keleş ve Şimal Yılmaz’ın yer aldığı milli takımsa dördüncü oldu.