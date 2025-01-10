L’équipe: Yusuf Dikeç röportaj için 30 bin avro istedi

2024 Paris Olimpiyatları’nda atıcılık branşında gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç’le röportaj yapmak isteyen Fransız spor gazetesi L’équipe, Dikeç’in, avukatı aracılığıyla 30 bin avro (1 milyon 89 bin lira) talep ettiğini yazdı.

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Yusuf Dikeç, herhangi bir ekipman kullanmadan, eli cebinde duruşuyla Paris Olimpiyatları’nın yüzlerinden biri olmuştu.

Dikeç’in 10 metre atışlarındaki bu duruşu, sosyal medyada büyük bir akımın tetikleyicisi oldu. Olimpiyat sırıkla atlama şampiyonu Armand Duplantis’ye varana kadar diğer pek çok spor yıldızı tarafından bu hareket benimsendi.

Fransız L’équipe gazetesiyse bugünkü haberinde Yusuf Dikeç’le röportaj yapmak için sporcunun avukatıyla görüştüklerini yazdı.

L’équipe’in aktardığına göre Dikeç’in avukatı, gazeteye röportaj süresinin en fazla 30 dakika ve bedelininse 1 milyon lira olduğu söyledi.

Avukat sonrasında 1 milyon liraya denk gelen 27 bin 300 avroyu, başka bir mesajda 30 bin avro olarak güncelledi.

Haberde, Dikeç’in spor dışı konularda, yani askeri hayatına ya da kendi kişisel hayatına dair konuşmayacağı da ayrıca belirtildi.

Fransız gazetesi haberin sonunda Dikeç için ‘sözü çok pahalı’ ve ‘gümüş madalyayı kazandığı sadelikten çok uzak’ dedi.