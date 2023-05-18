Millet ittifakının kampanya koordinasyon kurulu toplandı

Millet ittifakının kampanya koordinasyon kurulu, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur çalışmaları kapsamında toplandı.

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CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’nin kurmaylarından oluşan kurul, CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

ANKA’nın haberine göre toplantıda ikinci turda koordinasyonun nasıl sağlanacağıyla ilgili görüşmeler yapılıp kararlar alındı.

Alınan kararlar doğrultusunda ittifaktaki siyasi partilerin tüm il ve ilçe başkanlarının koordineli bir şekilde cumhurbaşkanlığı ikinci tur kampanyası için nasıl çalışılacağı belirlendi.