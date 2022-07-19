Milas’ta bir günde ikinci yangın

Muğla’nın Milas ilçesinde öğlen saatlerinde kontrol altına alınan yangının ardından başka bir orman yangını daha çıktı.

Görseller: Muğla Orman Bölge Müdürlüğü / AA

Muğla Valiliği, il genelinde hafta boyunca sürecek yüksek sıcaklıklara ve buna bağlı orman yangını riskine karşı uyarmıştı.

İlçede Selimiye Mahallesi’nin Çukurköy mevkisinde öğlen saatlerinde çıkan yangında beş dönüm ormanlık alan zarar görmüştü.

İlk yangın kontrol altına alınmışken Bozbük Mahallesi’ndeki orman ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahale ediyor. Alevlerin yakındaki turistik tesise sıçramaması için çaba gösteriliyor.