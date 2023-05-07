Mikdat Karaalioğlu: Görece sağduyulu bir seçim süreci yaşanıyor

Almanya’da Türkiye’deki seçimlere etkileyebilecek belki de en önemli gelişme katılımın beklenenden çok fazla olması. Çoğu Almanya olmak üzere bugüne kadar Avrupa’da oy kullanan Türk vatandaşların sayısı yaklaşık 1.5 milyon. Katılımın son güne kadar, geçtiğimiz seçime kıyasla yüzde yüz oranında artması bekleniyor. Bu denli yüksek katılımın olması ve fiziki şartların yeterince uygun olmamasına rağmen, seçimin herhangi ciddi bir olay yaşanmadan gerçekleşmesi demokrasi adına sevindirici bir gelişme.

Sonuçlar hakkında elbette tahminler ve spekülasyonlar var. Millet İttifakı’nın diğer seçimlere oranla bu seçimde daha hazırlıklı ve istekli olması dikkate değer bir gelişme. Ancak Almanya için seçimlerin galibinin kimin olacağını tahmin etmek şu an imkansız.

Yıllardır yaşanan gerilimlere kırgınlıklar, ötekileştirmelere rağmen görece sağduyulu bir seçim süreci yaşanıyor. Bu seçimlerin belki de en önemli kazançlarından birisi seçmenlerin siyasi tutkularını rakiplerine nefret olarak aktarmaktan imtina etmesi. Bu demokrasimizin olgunlaşması yönünde hiç de küçümsenmeyecek bir merhale.

Mikdat Karaalioğlu’nun yazısı