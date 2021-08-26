Midyat telkarisine coğrafi işaret belgesi

Mardin’in Midyat ilçesinin telkarisi coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Fotoğraf: ww.telkarisarayi.com

AA’nın haberine göre kaymakamlık, sosyal medya hesabından, belediye, Milli Eğitim Müdürlüğü, Midyat Esnaf ve Sanatkar Odası ve Midyat Meslek Yüksekokulu’nun destekleriyle başvurulduğunu anımsatarak Midyat telkarisinin Türk Patent ve Marka Kurumu’nca coğrafi işaret belgesiyle tescillendiğini duyurdu.

Telkari ustaları, haberi sevinçle karşıladı. Semir Sümer, Midyat’ta yıllardır telkari el sanatını icra ettiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

‘Düğün dernek yapılsa yeri’

Artuklu Üniversitesi Midyat Meslek Yüksekokulu’nda görevli, 36 yıllık telkari gümüş işleme ustası Murat Aslan ise üniversite bünyesinde 2014’te Kuyumculuk ve Takı Tasarım Bölümü’nün açılmasıyla uygulama derslerine girmeye başladığını anlatarak şöyle devam etti: “Telkari tescillendiği için, Midyat telkari ustalarının gerçekten düğün dernek yapmaları gerekiyor, dersek yeridir. Yürütülen bu çalışma neticesinde telkari sanatının Midyat’a ait olduğu kanıtlandı ve gerçekten bizim için çok önemli ve sevindirici bir süreç oldu. Bundan sonra artık telkariye bakıldığında insanlar bunun Midyat’ta yapıldığını görecekler.”

Tümüyle el işçiliğine dayalı Midyat telkarisi, ince tel halinde çekilen gümüşün bükülmesiyle oluşturulan, çok küçük motiflerin kaynak yardımıyla bir araya getirilmesi sanatı olarak biliniyor.