Microsoft’tan OpenAI hamlesi: Fransız rakibiyle ortaklık kurdu

Teknoloji devi Microsoft yapay zeka şirketi OpenAI’ın Fransız rakibi Mistral AI ile ortaklık kurdu.

Fotoğraf: AA

ChatGPT asistanıyla ön plana çıkan OpenAI zirvedeki yerini korusa da rakipleri boş durmuyor.

Microsoft’un açıklamasında, ortaklık kapsamında Mistral AI tarafından geliştirilen yapay zeka modellerinin Azure bulut bilişim platformu aracılığıyla kullanıma sunulacağı ifade edildi.

Microsoft’un küresel yapay zeka inovasyonunu ve büyümesini desteklemeye kararlı olduğu da vurgulandı.

Microsoft OpenAI’ın da neredeyse yarısına sahip.

Ne olmuştu?

OpenAI geçen kasımda ‘liderlik becerisine inancını yitirdiğini’ belirterek Altman’ın kovduğunu duyurmuştu.

Şirkretin yaklaşık yüzde 49’una sahip Microsoft’un CEO’su Satya Nadella 19 Kasım’da, Altman’ın yeni bir gelişmiş yapay zeka araştırma ekibine liderlik etmek üzere Microsoft’a katılacağını açıklamıştı.

Nadella ayrıca, OpenAI yönetim yapısının değişmesi gerektiğini savunmuş, Microsoft’un yönetim kuruluyla diyalog kurulacağını ifade etmişti.

700’den fazla OpenAI çalışanı da mevcut yönetim kurulunun istifasını istemiş, aksi takdirde ayrılıp şirketin en büyük yatırımcısı Microsoft’ta çalışmak üzere Altman’ın yolundan gideceğini duyurmuştu.

Yatırımcıların da oğun baskısı sonucu Altman CEO’luk görevine dönmüştü.