OpenAI’ın CEO’sundan yapay zeka için tehlike uyarısı: Denetleyici kuruluş lazım

Yapay zeka uygulaması ChatGPT’yi geliştiren OpenAI’ın CEO’su Altman​​​​​​​, denetlenmeyen yapay zeka sistemlerinin tehlikelerine karşı uyardı.

Fotoğraf: Arşiv. (Reuters)

Sam Altman, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi’nde konuştu.

AA’nın haberine göre Altman, hızla gelişen yapay zekanın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) gibi bir kuruluşla denetlemesi gerektiğini söyledi.

Altman, herhangi bir kötü niyet olmasa da bu sistemlerin kontrolsüz şekilde topluma sunulmasının büyük tehlikelere neden olabileceğini kaydetti.

Altman ayrıca yapay zeka sektörünün daha yolun çok başında olduğuna işaret ederek, gelecek yıllarda bu teknolojinin çok daha iyi yerlere geleceğini söyledi.