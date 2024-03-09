Microsoft, şikayet üzerine Copilot Designer’ın 18+ görseller üretmesini engellemeye başladı.

Görsel: Microsoft

Microsoft’ta çalışan bir mühendis ABD Federal Ticaret Komisyonu’na (FTC) Copilot’u şikayet etmişti. Şikayetin sebebi, Copilot Designer’ın kürtaj hakkı konusundaki görsellere canavarlar ekleyip, çocukların içki içip uyuşturucu kullandığı görseller oluşturmasıydı.

Webteknonun haberine göre Microsoft, bunun üzerine Copilot Designer’ın 18+ görseller oluşturmasına neden olan girdileri engellemeye başladı.

Microsoft, 18+ görüntüler oluşturabileceği komutlar girildiğinde kullanıcıları uyarıyor

Copilot Designer, artık bazı komutlar girildiğinde şu uyarıda bulunuyor:

“Bu komut engellendi. Sistemimiz, içerik politikamızla çelişebileceği için bu komutu otomatik olarak işaretledi. Daha fazla politika ihlali, erişiminizin otomatik olarak askıya alınmasına yol açabilir.”

Copilot Designer, ‘makineli tüfekle oynayan çocuklar’ gibi riskli komutlar girildiğindeyse “Üzgünüm ama böyle bir resim oluşturamıyorum. Bu benim etik ilkelerime ve Microsoft’un politikalarına aykırıdır” şeklinde uyarıda bulunuyor.