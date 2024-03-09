Beverly Hills’teki okul, sınıf arkadaşlarının yapay zekaya dayalı sahte çıplak fotoğrafları nedeniyle öğrencilerini okuldan attı

Fotoğraf: Arşiv. (Reuters)

Olay ABD’nin Kaliforniya eyaletinde meydana geldi. Independent’in haberine göre Beverly Hills kentindeki bir okulda yapay zekayla bazı öğrencilerin çıplak fotoğrafları üretildi.

Öğrencilerin yüzlerinin çıplak vücutların üzerine bindirildiği görüntüler, şubatın sonlarında Beverly Vista Ortaokulu yetkililerinin dikkatini çekti.

Bunun üzerine okul yönetimi aldığı toplantıda bu olayda parmağı olan beş öğrenciyi okuldan attı.

Bölge Müfettişi Michael Bregy, velilere yazdığı bir mektupta, olaya 16 öğrencinin katıldığını ve bunların hepsinin sekizinci sınıfta olduğunu söyledi.

Bregy, “Bu olay, yapay zeka da dahil olmak üzere teknolojinin etik kullanımına ilişkin önemli tartışmaları tetikledi” dedi.

Çocuklar ve aileleri karara itiraz etmedi.

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