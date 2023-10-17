Microsoft, Bing’deki güvenlik açıklarını bulana 15 bin dolara kadar ödül verecek

Teknoloji şirketi Microsoft, arama motoru Bing’in yapay zeka özelliklerindeki güvenlik açıklarını bulana 15 bin dolara kadar ödül veriyor.

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Program ilk olarak Bing Chat, Bing Image Creator, Microsoft Edge ve Microsoft Start uygulaması ve Skype’taki Bing entegrasyonları dahil olmak üzere Bing’deki yapay zeka destekli özellikleri kapsayacak.

Şirket, BlueHat güvenlik konferansında düzenlediği bir sunumla programı duyurdu. Program, güvenlik araştırmacılarını, Microsoft‘un yapay zeka ürünlerindeki hataları ve kusurları ‘kötü niyetli kişiler tarafından istismar edilmeden önce’ bulmaları için teşvik etmeyi amaçlıyor.

Başvurular, açığın önemi ve bildirimin kalitesine göre değerlendirilecek.

Ödüller orta dereceli bir güvenlik açığı için 2 bin dolar (55 bin 803 lira), önemli açıklar içinse 15 bin dolara (418 bin 522 lira) kadar çıkabilecek.

Katılmak isteyen araştırmacılar, buldukları güvenlik açıklarını Microsoft Güvenlik Yanıt Merkezi portalı üzerinden gönderebilecek.