Miçotakis’e kamuoyu desteği düşüyor; Çipras’la arasındaki fark azalıyor

Yunanistan’daki güncel kamuoyu araştırması, Kiryakos Miçotakis hükümetine halk desteğinin azaldığını ortaya koydu. Miçotakis’le önceki başbakanlardan Aleksis Çipras arasındaki fark azalıyor.

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Ta Nea Gazetesi, kamuoyu araştırma şirketi GPO’nun 1000 kişinin katılımıyla 22-24 Ağustos’ta düzenlediği anketin sonuçlarını yayımladı. ‘Halktan Hükümete Sarı Kart’ yorumuyla paylaşılan ankete göre, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi’yle (YDP) ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) arasındaki makas giderek kapanıyor.

Ankette, Başbakan Miçotakis’la SYRIZA lideri Aleksis Çipras arasında son üç yılda yüzde 8-10 arasında seyreden farkın, ilk defa yüzde 6 seviyelerine düştüğü görüldü. Ankete katılanların yüzde 31,4’ü yarın seçim olsa YDP’ye, yüzde 25,1’i SYRIZA’ya oy vereceğini söyledi.

Enerji krizi, enflasyon ve dinleme skandalı

Enerji krizi ve enflasyonun yanı sıra ülkede bir siyasetçi ve gazetecinin Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) tarafından dinlendiğinin ortaya çıkması üzerine patlak veren skandalın, Miçotakis hükümetine desteğin azalmasında başlıca rolü oynuyor.

Ankete katılanların yüzde 68,6’sı dinleme skandalını önemli bulduğunu, yüzde 59’u Miçotakis’in bu skandalda sorumluluğu olduğunu düşünürken, katılımcıların yüzde 28,9’u dinleme skandalının oy tercihinde etkili olacağını söyledi

Ülkenin üçüncü büyük partisi konumundaki PASOK’un lideri ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Nikos Andrulakis’in EYP tarafından ‘Predator’ isimli casus bir yazılımla dinlenmesi, ankete göre yüzde 9,7’la ülkedeki en büyük üçüncü sorun durumunda. Bu sıralamada, enflasyon yüzde 36,3’le ikinci, enerji krizi yüzde 36,7’yle ilk sırada yer aldı.