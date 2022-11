Michelle Obama evliliğini tartışmaya açıyorsa ‘bir sebebi var’

ABD’nin eski first lady’si Michelle Obama birkaç gün önce Instagram’dan ‘mükemmel bir evliliği olmadığını’ yazdı, milyonlarca beğeni, binlerce tartışmalı yorum aldı. Oysa paylaşımın çok basit bir sebebi vardı.

Michelle Obama yaklaşık 15 gündür menopozda yaşadığı sıkıntılardan, Beyaz Saray’da yaşadığı yıllarda saçlarını neden düzleştirmediğine kadar farklı konularda dikkat çeken açıklamalar yapıyor.

Son olarak Barack Obama’yla fotoğraflarını paylaştığı Instagram paylaşımına evlilikle ilgili düşüncelerini yazdı, hatta kendi evliliğinden örnekler verdi.

“Bir yetişkin olarak birçok yerde yaşadım ama bana göre sadece bir tane gerçek evim oldu. Benim evim ailem, benim evim Barack. Ama gerçek şu ki evliliğimizde alma verme dengesi hiçbir zaman 50-50 şeklinde olmadı. Birimiz her zaman daha fazlasına ihtiyaç duyar veya daha fazlasını verir.

Birbirimizi dürüstçe ve savunmaya geçmeden dinlemeye istekli olmalıyız. Ancak o zaman birlikte gelişebiliriz. Yıllar boyunca birçok genç bana evlilik hakkında sorular sorar, cevabım genellikle şöyle olur: Kendinizi uzun sürebilecek uyumsuzluklara ve rahatsızlıklara hazırlamanız gerekir. Bir birey olarak gerçekten ödün vermeyi öğrenmelisiniz. Sevgiliyken bir ilişkiyi parıltı bir şekilde görmek, evlendikten sonra sizi zora sokabilir…”

Michelle Obama’nın bu paylaşımı 5 milyondan fazla beğeni aldı, sosyal medyada çok fazla konuşuldu, yorumlandı.

Aslında Michelle Obama’nın istediği de tam olarak buydu. Zira eski first lady, 15 Kasım’da ‘The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times’ (Taşıdığımız Işık: Belirsiz Zamanları Aşabilmek) adlı bir kitap yayımladı. Şimdi de kitabının tanıtım turu kapsamında, röportajlar yapıyor, imza günleri düzenliyor ve elbette sosyal medyayı kullanıyor.

Bu arada, Obama hayat deneyimi, eğitimi ve aklı fikriyle insanlara söyleyecek kuşkusuz çok şeyi olan biri. Söylediklerine kulak vermenin bir zararı olmaz, olsa olsa yararı olur. Yine de söylediklerini ‘tanıtım‘ filtresinden geçirmekte fayda var.