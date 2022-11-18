Michelle Obama saçlarını neden düzleştirdiğini açıkladı: Toplum hazır değildi

ABD’nin eski first lady’si Michelle Obama (58), toplumun onu doğal saçlarıyla kabullenmek için hazır olmadığını düşünerek saçlarını düzleştirdiğini açıkladı.

Fotoğraflar: Reuters

2009-2017’de ABD’nin 44’üncü başkanı olarak görev yapan Barack Obama’nın eşi, sunucu Ellen DeGeneres’le, yeni kitabı ‘The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times’ın tanıtımı için başkent Washington’daki Warner Theatre’da bir araya geldi ve bir konuşma yaptı.

İki çocuk annesi Michelle Obama, ABD halkının, siyah bir başkan ve ailesine alışmaya çalıştığı bir dönemde saçlarını doğal haliyle bırakmasının doğru olmayacağını düşünerek düzleştirme kararı aldığını anlattı.

Politize edilmesinden endişelenmiş

Saçını örgülü veya kıvırcık halde kullansa daha kolay şekle sokacağını bilse de, Amerikan halkını kast ederek, ”Hayır buna hazır değiller” diye düşündüğünü söyleyen eski first lady, saçının politize edilebileceğinden ve dikkatleri kendisine çekebileceğinden endişe ettiğini dile getirdi. Beyaz Saray yönetimi, first lady’nin saçları hakkındaki ırkçı sorulara yanıt aramak yerine kendi gündemine odaklanabilsin diye saçlarını düzleştirmeye karar verdiğini söyledi.

Siyah kadınlar için saç şeklinin işyerindeki sorunlardan biri olduğunu anlatan Michelle Obama, ‘‘Doğal haline bırakılan saçlar profesyonellik dışı olarak nitelendirilebiliyor. Aslında doğal haliyle kullanmak çok daha kolay” dedi. Bu engellerin Afrika kökenli ABD’lilerin çocuğunu yaşadığı sorunlar olduğunu aktardı.