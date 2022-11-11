Michelle Obama: Menopozla ilgili bilmediğimiz çok şey var

ABD’nin eski first lady’si Michelle Obama’nın menopoz döneminde karşılaştığı sorunları anlattığı kitabı 15 Kasım’da çıkıyor. Obama, bu konuda doğru bilgiye ulaşmanın çok zor olduğunu söylüyor.

Michelle Obama gelmiş geçmiş en fit Amerikan first lady’lerden biri. 2008’de Barack Obama başkan seçilmeden önce yürüttükleri kampanyada günlük egzersizini ihmal etmemek için güne sabah 4’te başladığını anlatmıştı. Beyaz Saray’da geçirdiği yıllarda fiziksel aktiviteyi artırmak için pek çok kampanyanın içinde yer aldı.

Sık sık tercih ettiği kolsuz elbiselerden açıkça görünen belirgin kol kasları imzasına dönüşmüştü.

Doğru bilgiye ulaşmak zor

Bugün 58 yaşında olan Michelle Obama, orta yaş sürecinde karşılaştığı sorunlara da değindiği anı-kişisel gelişim türünde bir kitap yazdı. Özellikle menopoz deneyimini paylaşmak istediğini söyleyen Obama, kitabının tanıtımı için verdiği röportajlarda bu konuda doğru bilgiye ulaşamanın zor olduğunu söylüyor.

Obama bir dönem sıkı sıkıya bağlı olduğu egzersiz rutinini de yıllar içinde değiştirmiş, “Kendimi eskisi kadar zorlayamadığımı görüyorum. Bir kasımı yırttığımda veya başka bir sakatlanma yaşadığımda ara veriyorum çünkü artık iyileşme eskisi kadar hızlı olmuyor” diyor, kaslarının eskisi gibi olamayacağını kabuş ediyor.

Eskiden tartılmazdım

Nadiren konuşulan menopoz sürecinin bir parçası olarak kilo almaktan da bahseden Michelle Obama eski kıyafetlerinin üstüne olmadığını, beslenmesine ‘takıntı yapmadan’ dikkat ettiğini anlatıyor.