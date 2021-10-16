Michael Caine’in gözü emeklilikte

İki akademi ödülü sahibi 88 yaşındaki Britanyalı aktör Michael Caine, emekli olduğunu duyurdu. Ancak Caine’in temsilcileri emeklilik açıklamasının doğru olmadığını garanti ediyor.

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Cuma günü BBC Radyo programı katılan Caine, oyunculuğu bıraktığını ve yeni filmi ‘Best Sellers‘ın ekran karşısındaki son yapımı olduğunu açıklamıştı.

Caine ayrıca iki yıldır bacaklarını etkileyen bir omurga problemi yaşadığını söylemiş ve şöyle devam etmişti: “Başarılı olmuş birkaç kitap yazdım. Yani, artık bir aktör değil, yazarım. Bu çok güzel çünkü bir aktör olarak ayağa kalkmanız ve sabah 6’da stüdyoya gitmeniz gerekiyor. Bir yazar olarak ise yataktan kalkmadan yazmaya başlayabilirsiniz.”

Caine’in temsilcileri ise usta oyuncunun açıklamalarına rağmen bunun tamamen bir emeklilik kararı olmadığını açıkladı.

1964 yapımı savaş filmi Zulu’yla şöhrete adım atan Caine daha sonra ‘Alfie‘ (1966), ‘İtalyan İşi’ (1969), ‘Get Carter’ (1971) ve ‘Kral Olacak Adam‘ (1975) gibi önemli yapımlarda rol aldı.

Duayen isim son yıllarda ise genellikle usta yönetmen Cristopher Nolan’la çalıştı ve ‘Batman Başlıyor‘, ‘Prestij, Kara Şövalye‘, ‘Başlangıç‘, ‘Kara Şövalye Yükseliyor‘, ‘Tenet‘, ‘Yıldızlararası’ gibi filmlerde boy gösterdi.

Caine’in Nolan’ın gelecek yıl çekimlerine başlanacak İkinci Dünya Savaşı temalı ‘Oppenheimer’ filminde de yer alması bekleniyor.