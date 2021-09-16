Christopher Nolan, yeni filmi için Universal ile anlaştı

Dünyaca ünlü usta yönetmen Christopher Nolan, 2’nci Dünya Savaşı temalı yeni filminin dağıtımı için yıllardır birlikte çalıştığı Warner Bros’u bırakarak Universal Stüdyoları ile anlaştı.

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Nolan’ın yeni filmi, atom bombasının mucidi J. Robert Oppenheimer’ın etrafında geçecek yeni bir 2’nci Dünya Savaşı hikayesi olacak. Bu, Nolan’ın ‘Dunkirk’ten sonra konusu 2’nci Dünya Savaşı’nda geçen ikinci filmi olacak.

‘Batman üçlemesi‘, ‘Başlangıç‘, ‘Yıldızlararası‘ ve ‘Tenet‘ gibi filmleri ile büyük ses getiren Christopher Nolan’ın 2002 yapımı ‘Insomnia‘dan beri neredeyse tüm filmlerinin dağıtımını Warner Bros yapmıştı. Nolen, MGM, Sony ve Universal Stüdyoları yaptığı görüşmelerinin ardından tercihini Universal’dan yana kullandı.

Nolan filmin yapımcılığını eşi Emma Thomas ile beraber üstlenecek. Filmin senaryosu da Nolan imzasını taşıyor.

Filmde başrol içinse, Nolan’ın daha önce ‘Batman Begins‘, ‘The Dark Knight Rises‘, ‘Başlangıç‘ ve ‘Dunkirk‘te birlikte çalıştığı, izleyicilerin ‘Peaky Blinders’ serisinden de tanıdığı Cillian Murphy’in ismi geçiyor.

Filmin çekimlerin 2022’in ilk yarısında başlanması öngörülüyor.