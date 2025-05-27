MHP'li eski belediye başkanı dahil sekiz kişi 'irtikap'tan gözaltında

Kırıkkale’nin ilçesi Yahşihan’da MHP’li eski belediye başkanı Osman Türkyılmaz dahil sekiz kişi ‘irtikap’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

Fotoğraf: Osman Türkyılmaz / X

Kırıkkale başsavcılığının ‘irtikap (kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanarak kendisine ya da başkasına menfaat sağlaması)’ soruşturması kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonda MHP’li eski Yahşihan belediye başkanı Osman Türkyılmaz’la M.Ç, C.A, İ.A, M.T, T.A, M.T. ve A.D. gözaltına alındı.

İl dışında olduğu belirlenen Ü.T. ve K.T.’nin de gözaltına alınarak Kırıkkale’ye getirileceği belirtildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

AKP’li başkandan ‘naylon fatura’ iddiası

31 Mart 2024 yerel seçiminde belediye başkanlığını kazanan AKP’li Ahmet Sungur Ağustos 2024’te, eski başkan Osman Türkyılmaz döneminden kalan 1 milyar 170 milyon lira borca ilişkin konuşmuştu.

Belediyenin tüm arazileri üzerinde haciz olduğunu belirten Sungur, kalan borcun yüzde 50’sinin ‘naylon fatura’ kaynaklı olduğunu iddia etmişti.