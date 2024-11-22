Zafer Arapkirli: Üç MHP’li vekil iddialar doğruysa ‘VIP geçiş imtiyazını kullanarak altın kaçakçılığına karışmışlar’

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Tam bir “Hayırlı işler beyler!” haberi…

Pis koku daha da kesif bir hale geliyor.

Akşam oturuyorsun TV başına.

“Pat” diye bir bomba haber daha patlıyor.

Aslında sürpriz değil, çünkü o koku da epey bir zamandır gelmekteydi burunlarımıza.

3 MHP’li milletvekili (eğer iddialar doğruysa) “Milletvekili olmaktan kaynaklı VIP geçiş imtiyazını kullanarak altın kaçakçılığı olaylarına karışmışlar.”

Bir tanesinin, bir defada 60 kg altını yurda soktuğu söylentileri dolaşıyor.

Tabii, bunu kendi kazançları için mi yaptılar? Başka birilerinin parası mı aklanıyor? Kim bunlar? Sadece bir defa mı yapmışlar? Yoksa yıllardır bu imtiyazı kullanarak başkaları da, kim bilir kaç yıldır yapıyor? Ve kaç kilo (ton, yüz ton, bin ton) getirildi ya da götürüldü bu şekilde? Bu çarkı kim kullanıyor? O rant nerede kullanılıyor?

Daha bir yığın soru.

Ve daha da berbat bir pislik kokusu.

Burundan mideye ulaştı ve artık aşırı derecede bulantı kaynağı oldu bile.

Zafer Arapkirli’nin yazısı