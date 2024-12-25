MHP'den Yeşilçam kitabı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kültür ve Sanat İşleri tarafından ‘Sinema Yeşilçam’ kitabı hazırlandı.

Fotoğraf: AA

Partinin 55’inci yılına özel hazırlanan kitapta Türk sinemasının 55 ismi yer alıyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli kitabın önsözünde şunları söyledi:

“Toplumsal, kültürel, ekonomik, siyasal ve psikolojik gelişmelerin veya gerçeklerin bir senaryo kapsamında gösteriminde bilhassa Yeşilçam ve Yeşilçam’a renk ve ruh veren sanatçılarımızın muazzam bir rolü olmuştur.

Her birisi kendi alanında ekol, hatta mektep olan bu sanatçılarımızın milli hafızaya kazınarak gelecek nesiller tarafından hatırlanması ve tanınması elbette Türk kültür ve sanat hayatına muhterem bir destek, aynı şekilde sanatçıya duyulan vefanın gereğidir.”

‘Ayastefanos’taki Rus Abidesinin Yıkılışı’ ve ‘Halıcı Kız’ filmlerinin posterlerinin olduğu kitapta, Türk sinemasının önemli dört kadın oyuncusu Türkan Şoray, Filiz Akın, Fatma Girik ve Hülya Koçyiğit’ten de bahsediliyor.

Ayrıca kitapta Belgin Doruk’tan Ayhan Işık’a, Yeşilçam’ın ilk yıldızları Nedret Güvenç’ten Eşref Kolçak’a, Aliye Rona’dan Neriman Köksal’a, Cüneyt Arkın’dan Fikret Hakan ile Kemal Sunal’a kadar pek çok oyuncunun filmleri, film afişleri ve sinema kariyerlerine de yer verildi.

Bahçeli kitabın son kısmında “Sanatçı ile siyasetçiyi kesiştiren yolları buluşturan ortak bir payda vardır. Nitekim hem sanatçı hem siyasetçi belki de hiç karşılaşmadıkları, karşılaşmayacakları insanların hislerine, isteklerine, arzularına sözcülük yapmaktadırlar” dedi.