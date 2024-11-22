MHP: Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında suç duyurusunda bulunacağız

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında dezenformasyon yaptıkları gerekçesiyle gazeteciler Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Fotoğraflar: Youtube

Saymaz ve Altaylı hakkında ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasıyla bugün soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul başsavcılığınca re’sen başlatılan soruşturmaya Altaylı’nın ‘Enkazdan korkmayan mapustan korkmaz’ başlıklı yazısı, Saymaz’ınsa “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’ye MHP’li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti” iddiası gerekçe gösterilmişti.

Özdemir, X’teki açıklamasında şunları söyledi:

“Milliyetçi Hareket Partisi olarak, sayın genel başkanımız, partimiz ve dava arkadaşlarımız hakkında sürdürülen ve sürdürülecek her türlü yalan ve iftiraya dayalı yayınları dikkat ve titizlikle takip etmekteyiz.

Sistemli bir şekilde yalan ve iftiralar ile dezenformasyon oluşturarak hareket eden ve bu kirli eylemlerini basın kimliği arkasında gizlenerek sürdürenler hakkında hukuk nezdinde hesaplaşacağız.

Bu kapsamda Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz ile beraber, ilgili yayınların gerçekleştirildiği medya kuruluşları hakkında da Milliyetçi Hareket Partisi olarak suç duyurusunda bulunuyoruz.”