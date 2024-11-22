İsmail Saymaz ve Fatih Altaylı’ya soruşturma

Gazeteciler İsmail Saymaz ve Fatih Altaylı hakkında ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
İstanbul başsavcılığınca re’sen başlatılan soruşturmaya Altaylı’nın ‘Enkazdan korkmayan mapustan korkmaz’ başlıklı yazısı, Saymaz’ınsa “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’ye MHP’li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti” iddiası gerekçe gösterildi.
Saymaz’ın iddiasını dün İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yalanlamıştı.
Halk TV‘ye konuşan Altaylı soruşturmaya “Daha yazının mürekkebi kurumadı” diyerek tepki gösterdi.
Saymaz’sa X‘ten yaptığı açıklamada ‘böyle bir ifadesi olmadığını’ söyledi: “Velev ki dedim… Kaçak altın soktuğu iddia edilen vekillerle ilgili soruşturma yok, bize var.”