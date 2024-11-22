İsmail Saymaz ve Fatih Altaylı’ya soruşturma

“Erdoğan, istifa eden MHP’li milletvekilleriyle ilgili Bahçeli’ye bazı görüntüler izletti” dediğimiz iddiasıyla Fatih Altaylı’ya ve bana soruşturma açıldı.

Benim böyle bir ifadem yok.

Velev ki dedim…

Kaçak altın soktuğu iddia edilen vekillerle ilgili soruşturma yok, bize var.