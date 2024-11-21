Gözaltına alınan gazeteci Gökhan Özbek serbest bırakıldı.

Fotoğraf: Gökhan Özbek / X

Haber paylaşımları yapan 23 Derece’nin sahibi de olan Özbek’in avukatı Gizay Dulkadir X‘ten şu paylaşımı yaptı:

“Bu durumu üçüncü kez yaşıyoruz. Tam üç seferdir, gün içinde gözaltı için Gökhan Özbek’in evine gidiliyor. Dolayısıyla Gökhan Özbek evde olmuyor ve evine gidip gözaltına alınıyor. Savcılığın Müvekkilimin kaçma şüphesi olmadığını anlaması için aynı filmi kaç kez izlemesi gerekiyor?”

Özbek kısa süre sonra X hesabından serbest bırakıldığını duyurdu ve şöyle yazdı:

“2022’de Osman Kavala iddianamesindeki hukuksuzlukları eleştirdiğim için verilen hapis cezası adli para cezasına çevrildi. Ödememi yaptım, özgürüm.

Dün Sinan Ateş cinayetinde soruşturma gizliliği ihlaliyle ilgili duruşmam varken, bugün gözaltına alınmış olmam da Türkiye’ye özgü olsa gerek.

Yaptığım yorumlar ve analizler sürekli soruşturma ya da dava konusu olsa da işimizi yapmaya devam edeceğiz.

Normalleşecek halimiz yok, dün de bugün de yarın da bağımsız gazetecilik yaparak hukuksuzluklarla mücadele edeceğiz.”

Gözaltına alınıyorum.



Kalın sağlıcakla… — Gökhan ÖZBEK (@gokhanozbek) November 21, 2024