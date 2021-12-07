Mezarına, ‘169’ yazıldı: Çöplükte cansız bedeni bulunan bebek defnedildi

Eskişehir’de geçen ay kent çöplüğünde ölü bulunan yeni doğmuş kız bebeğin cenazesi defnedildi.

Fotoğraflar: AA

Eskişehir-Seyitgazi karayolundaki çöplüğün geri dönüşüm bandında 12 Kasım’da bulunan yeni doğmuş bebek cesedi incelemelerin ardından hastane morguna götürülmüş, olayın aydınlatılıp anne ve babanın belirlenmesi amacıyla çalışma başlatılmıştı.

AA’nın haberine göre kentte bir konteynere atıldıktan sonra çöplüğe taşındığı tahmin edilen cenaze, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morgundaki otopsi işleminin ardından bebeğin DNA’sının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Tekrar aynı hastaneye taşınıp yasal olarak 15 gün bekletilen cenazeyle ilgili herhangi bir yakınının başvuru yapmaması üzerine bebeğin cenazesi, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri eşliğinde cenaze arabasına konularak Eskişehir-Seyitgazi kara yolundaki Asri Mezarlık’ta çocuk mezarlarının bulunduğu bölüme götürüldü.

Kimliği henüz tespit edilemeyen bebeğin cenazesi, baş tahtasına ‘169’ numarası yazılarak mezarlık görevlilerince toprağa verildi.

Ölüm nedeni kafa travmasına bağlı beyin kanaması

Bebeğin otopsisinde ilk değerlendirmede, canlı olarak dünyaya geldiği ve kafa travmasına bağlı beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiği, bulunduğu tarihten iki gün önce öldüğü tespit edildi.

Eskişehir başsavcılığı tarafından ‘kasten öldürme’ suçundan başlatılan soruşturma da sürüyor.