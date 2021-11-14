Diken

Yaramazlara biraz batar!

Atık ayrıştırma tesisinde bebek cesedi bulundu

Eskişehir’de şehir çöplüğünün içerisindeki atık ayrıştırma tesisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

Fotoğraf: DHA

Odunpazarı ilçesi Sarısungur Mahallesi’ndeki şehir çöplüğünün içerisinde faaliyet gösteren atık ayrıştırma tesisinde görev yapan çalışanlar, bant üzerinde yeni doğmuş kız bebek cesedi buldu. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.


DHA’nın aktardığına göre ayıklama bandı üzerinde üstü beyaz örtüyle örtülmüş bebeğin cesedi, Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi’nin incelemeleri sonucu otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Araştırmada olay yerine saat 20.00’den itibaren Eskişehir kent merkezinden toplanan çöplerin getirildiği ve ayrıştırma bandına alındığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SON HABERLER

‘Kafessiz Türkiye’de hedef 2026: 100 milyon tavuğu kurtaracağız

Bundan tam üç yıl önce bir grup arkadaşıyla birlikte Türkiye’de kafes yumurtacılığını bitirmek üzere yola çıkan Emre Kaplan, ‘efektif altruizm’ kavramının hayatına verdiği yönü, tavuk refahı için çalışma sebeplerini ve üç sene önce tam bugün kurulan Kafessiz Türkiye’yi Diken’e anlattı.

Bizi siyasetçiler değil, siyaset kurtarabilir…

Kimdir milletvekili? Anayasaya göre seçildikleri bölge ya da kendilerini seçenleri değil ‘bütün milleti’ temsil ederler. Soyut bir kavramı, millet/ulusu temsil ediyorlar. Soyut olanı temsil ediyorlar ki, somut olan bizler kendilerine olur olmaz rahatsızlık vermeyelim!