Mey | Diageo’nun tüm tesislerinde ‘sıfır atık’

Mey | Diageo, ‘tohumdan kadehe sürdürülebilirlik‘ kapsamında Şarköy’deki fabrikasına da ‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandı. Böylece şirketin merkez ofis dahil tüm tesislerinde sıfır atık hedefi yakalandı.

‘Sorumluluklarımızın farkındayız‘

Mey | Diageo Genel Müdürü Levent Kömür

Mey | Diageo Genel Müdürü Levent Kömür, “Ülkemizin ekonomisine, insan kaynağına, teknolojiye, toprağımıza ve çiftçimize yatırım yapmaya devam ederken, daha sürdürülebilir bir dünya için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Sıfır atık konusu da bu mücadelenin önemli bir aşaması. Son olarak Şarköy fabrikamızın da ‘Sıfır Atık Belgesi’ almasıyla birlikte, Türkiye’deki tüm fabrikalarımızın atıkları doğru yönettiğini yasal olarak belgelemiş olduk” dedi.

Kömür şöyle devam etti:

“Üretim tesislerimizi Türkiye’nin kalkınma öncelikli bölgelerinde konumlandırmaya özen gösteriyoruz. Sanayi yatırımının yoğun olduğu bölgeler yerine kalkınma öncelikli bölgeleri tercih etmemizin en önemli nedeni; sürdürülebilir bir gelecek için çalışırken, aynı zamanda ülkemizde bölgesel kalkınmaya katkı sağlayabilmek ve bu bölgelerin var olan potansiyellerini daha çok ortaya çıkarabilmelerine destek verebilmek.

2030 yılı ekosistem hedeflerinden atık yönetimiyle ilgili bir hedefe 2022 yılında ulaştık. Tarıma dayalı endüstrinin bir temsilcisi olmanın yanı sıra çiftçi ve sanayici bir şirket olarak sorumluluklarımızın farkındayız. Sera gazı salınımının azaltılmasından su verimliliğinin artırılmasına, yüzde 99,9 geri dönüştürülebilir ambalaj kullanımından arıtma çamurunun tuğla imalatçılarına hammadde olarak gönderimine kadar birçok öncü çalışmamız mevcut. Mey|Diageo olarak; kaynaklarına sahip çıktığımız, verimini koruduğumuz, daha yaşanabilir bir dünyaya ulaşmak hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz.”