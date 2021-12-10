Metropolitan Müzesi, opioid krizine adı karışan ailenin adını galerilerinden kaldırıyor

ABD’nin New York kentindeki Metropolitan Sanat Müzesi, opioid krizine adı karışan, ürettiği. ağrı kesici nedeniyle hakkında dava açılan ilaç firması Purdue Pharma’nın sahibi Sackler ailesinin adını galerilerinden kaldırma kararı aldı.

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New York eyaletinin resmi verilerine göre 2018 yılında 3 bine yakın kişi opiod (vücutta morfin gibi etki gösteren kimyasal maddeler) nedeniyle hayatını kaybetti. Geçen yıl ülke genelinde 70 bine yakın kişi opioid ilintili ‘aşırı doz’ nedeniyle yaşamını yitirdi.

Purdue Pharma’nın ürettiği, reçeteyle verilen ağrı kesici ‘OxyContin’ de tartışma ve dava konusu olan ilaçlardan biri. Purdue Pharma’nın yanı sıra Johnson & Johnson’ın da aralarında olduğu şirketlere dava açılmıştı. Johnson & Johnson firması, haziran ayında 230 milyon dolar ödeyerek anlaşma yoluna gitmişti. Purdue Pharma davasında hakim, eylül ayında 4,5 milyar doların Sackler ailesi tarafından ödenmesini içeren bir anlaşmayı kabul etmişti. Geçen yıl şirket 8 milyar dolar tazminat ve ceza ödemişti. Aile üyeleri için hapis cezası istenen bireysel davalar sürüyor.

Müze yönetimi, dün, yıllardır maddi destek aldıkları Sackler ailesinin adının galerilerinden silineceğini açıkladı. Açıklamada, bu koşullar altında ailenin adını kullanmaya devam edemeyeceklerini hayatını kaybeden Mortimer Sackler ve Raymond Sackler kardeşlerin aileleriyle paylaştıklarını ve isimlerinin kaldırılması kararının ‘ortaklaşa’ alındığı belirtildi.

İki kardeşin varislerinin açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi: “Ailelerimiz Met’e her zaman büyük destek verdi. Bu, hizmet ettiği misyon doğrultusunda müze için en doğru olan şey diye düşünüyoruz. Verilen hediyelerin en eskisi neredeyse 50 yıl önce önce verilmiş müzeye. Meşaleyi bu güzel müzeyi desteklemek isteyen başkalarına devrediyoruz.”

Karar doğrultusunda müzedeki yedi sergi alanından ailenin adı kaldırılacak.