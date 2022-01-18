Metrobüste maske kavgası: Mahkeme, müştekinin uzuv kaybı yaşayıp yaşamadığının tespiti için rapor istedi

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde, metrobüste kendisini maske takması konusunda uyaran yolcuya yumruk attığı gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Küçükçekmece başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 25 Haziran 2021’de Beylikdüzü-Mecidiyeköy hattındaki metrobüste müşteki Şükrü Turan’ın sanık Ömer Senem’i, maskesiz olması üzerine uyardığı belirtildi. Bunun üzerine bu kişiler arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü aktarılarak Senem’in yumrukla Turan’ı yaraladığı kaydedildi. Senem hakkında ‘kemik kırığına sebep olacak şekilde kasten yaralama’ suçundan bir yıl altı aydan dört yıl altı aya kadar hapis cezası isteniyor.

AA’nın haberine göre Küçükçekmece 8’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Senem, müşteki Turan ile tarafların avukatları katıldı.

Savunma yapan Senem, metrobüse bindiğinde maskesinin bulunduğunu ancak araç çok kalabalık olduğu ve kötü koktuğu için bir ara nefesinin kesildiğini, bu nedenle kısa süre rahatlamak için maskeyi indirdiğini, bu sırada müştekinin “Maskeni tak” diyerek uyardığını, sonrasında kendisine hakaret ettiğini söyledi.

Aralarında tartışma çıktığını, diğer yolcuların araya girdiğini ifade eden Senem, müştekinin arbedede yaralanmış olabileceğini, suçlamayı kabul etmediğini belirtti.

Turan da güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, metrobüste bir kişinin maskesinin kolunda olduğunu gördüğünü ve bu kişiyi kibar şekilde uyardığını dile getirdi.

‘Taktıracak olan varsan taktırsın’ demiş

Sanığın kendisine, “Ben sıcaktan bunalıyorum sen de takma” dediğini aktaran Turan, şöyle konuştu: “‘Ben aşılı olduğum halde takıyorum, takar mısın’ dedim. Bana, ‘Takmıyorum taktıracak olan varsa gelsin taktırsın’ dedi. O anda takarsın takmazsın diyerek itiş kakış oldu. Ondan sonra araya yolcular girdi. Sonra tekrar uyardım, aramızda itiş kakış yaşandı. Yan koltuktaki yolcu indi ve sanığa, ‘Adam haklı maskeni neden takmıyorsun’ dedi. Yolcu aramızdan çıktığı anda yumruk atmaya başladı. Gözümde gözlüğüm vardı. Ben karşılık vermedim.”

‘Sol gözüm görmüyor’

Tartışma sırasında hakaret etmediğini ve olay nedeniyle sol gözünün artık göremediğini anlatan Turan, “Ayrıca burnumda da kırık oluşmuştur. 10 gün içinde üç ameliyat oldum gözümden dolayı. Ancak sonuç alamadım” dedi.

Şoför tanık olarak dinlendi

Tanık olarak dinlenen metrobüs şoförü İsmail Hakkı da araçta bağrışma duyduğunu, seyir halindeyken, “Maskeni tak” uyarısı yapıldığını belirterek, “Araç içerisine girdiğimde müştekiyle sanığın tartıştığını gördüm. Müştekinin gözünün üzerinde kaş hizasında büyük yarık olduğunu gördüm. Hakaret içerikli küfürlü sözler duymadım” ifadelerini kullandı.

Mahkeme, müştekinin uzuv kaybı yaşayıp yaşamadığının tespit edilmesi için tüm tedavi evraklarının istenmesine ve Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasına, olayın yaşandığı anları kaydeden güvenlik kamerası görüntülerinin de Adli Tıp Kurumu tarafından incelenmesine karar verdi.

Olay günü görevli güvenlik personelinin tespit edilerek, bir sonraki celse dinlenilmesine hükmeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.