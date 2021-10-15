Diken

Yaramazlara biraz batar!

Metrobüste maske kavgası: Sanık hakkında dört yıl altı aya kadar hapis istemi

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde seyir halindeki metrobüste kendisini maske takması konusunda uyaran yolcuya yumruk attığı gerekçesiyle bir kişinin ‘kemik kırığına sebep olarak kasten yaralamak’ suçundan dört yıl altı aya kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı.

Küçükçekmece başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 25 Haziran’da Beylikdüzü-Mecidiyeköy hattındaki metrobüste giderken müşteki Şükrü Turan’ın maske takmayan sanık Ömer Senem’i uyardığı belirtildi.


Bunun üzerine bu kişiler arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü aktarılan iddianamede, Senem’in yumruk vurarak müştekiyi yaşamsal tehlike geçirmeksizin basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek ve vücuttaki kemik kırıklarının yaşam fonksiyonlarına etkisini orta derecede etkileyecek şekilde yaraladığı kaydedildi.

Senem hakkında bir yıl altı aydan dört yıl altı aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Davanın duruşması Küçükçekmece 8’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

SON HABERLER

Marka olmak

Anlatamam size İtalya’da hissettiğim markalaşmayı. Gittiğimiz şehrin ismi dünyanın (İtalya’nın değil) en meşhur bir peyniri ve bir de jambonuna ismini vermiş. Milano hava alanına bir indik, buram buram modanın başkenti hissi. Otoyola çıktık trafik levhaları reklam tabelası mübarek.

AKP nasıl çözülür?

Şimdilerde görüyoruz ki, AKP çözülme sürecinde. Yıllardır bu partiye oy vermiş, sonra da sessiz kalmış, hatta nemalanmış büyük bir muhafazakar kitle, partiden kopma noktasında. Yani, otoritenin kurumsallaşmasını engelleme imkanı var. İşte bu noktada, muhalefetin bu kitleyi yok sayma, onlara kapılarını kapama, geldikleri partiye gönderme lüksü var mı?

Dolar ‘operasyon’ etkisiyle yeni zirvede

Dolar/TL, enflasyonun yükseldiği bir dönemde faiz indirimlerine başlayan Merkez Bankası’nda (MB) aralarında indirim kararına itiraz edenlerin de yer aldığı üç yöneticinin görevden alınması ardından 9,21’e yükselerek yeni zirveyi gördü.