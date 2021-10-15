Metrobüste maske kavgası: Sanık hakkında dört yıl altı aya kadar hapis istemi

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde seyir halindeki metrobüste kendisini maske takması konusunda uyaran yolcuya yumruk attığı gerekçesiyle bir kişinin ‘kemik kırığına sebep olarak kasten yaralamak’ suçundan dört yıl altı aya kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı.

Küçükçekmece başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 25 Haziran’da Beylikdüzü-Mecidiyeköy hattındaki metrobüste giderken müşteki Şükrü Turan’ın maske takmayan sanık Ömer Senem’i uyardığı belirtildi.

Bunun üzerine bu kişiler arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü aktarılan iddianamede, Senem’in yumruk vurarak müştekiyi yaşamsal tehlike geçirmeksizin basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek ve vücuttaki kemik kırıklarının yaşam fonksiyonlarına etkisini orta derecede etkileyecek şekilde yaraladığı kaydedildi.

Senem hakkında bir yıl altı aydan dört yıl altı aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Davanın duruşması Küçükçekmece 8’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.