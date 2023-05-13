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Metro ve Marmaray seferleri seçim gecesi için uzatıldı

İstanbul’da Metro ve Marmaray seferleri seçim gecesi için gece saat 2’ye uzatıldı.

Fotoğraf: AA

Halk yarın cumhurbaşkanlığı ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor. 


Bu nedenle İstanbul’daki metro ve Marmaray seferler uzatıldı.

Buna göre pazar gününü pazartesiye bağlayan gece saat 02.00’ye kadar uzatılan seferlerin hatları şöyle:

  • M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı
  • M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı
  • M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı
  • M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı
  • M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı
  • M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı
  • M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü Metro Hattı
  • M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı
  • M9 Bahariye-Olimpiyat Metro Hattı
  • T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı
  • T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı
  • T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı
  • F1 Taksim-Kabataş füniküler Füniküler Hattı

Marmaray da uzattı

Marmaray‘da uzatılan seferler de şöyle:

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Akşam Postası / 13 Mayıs 2023

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