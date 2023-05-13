Metro ve Marmaray seferleri seçim gecesi için uzatıldı

İstanbul’da Metro ve Marmaray seferleri seçim gecesi için gece saat 2’ye uzatıldı.

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Halk yarın cumhurbaşkanlığı ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.

Bu nedenle İstanbul’daki metro ve Marmaray seferler uzatıldı.

Buna göre pazar gününü pazartesiye bağlayan gece saat 02.00’ye kadar uzatılan seferlerin hatları şöyle:

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı

M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı

M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı

M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı

M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü Metro Hattı

M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı

M9 Bahariye-Olimpiyat Metro Hattı

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı

F1 Taksim-Kabataş füniküler Füniküler Hattı

Marmaray da uzattı

Marmaray‘da uzatılan seferler de şöyle: