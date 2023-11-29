Metro seferlerine Galatasaray-Manchester United maçı düzenlemesi

İstanbul’da UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Galatasaray-Manchester United arasında oynanacak futbol maçı nedeniyle Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’na ek seferler konuldu.
RAMS Park’ta yapılacak maç saat 20.45’te başlayacak.
X hesabından açıklama yapan Metro İstanbul, saat 18.45-20.30 saatleri arasında M2 Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak 7,5 dakika aralıklarla Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacağını duyurdu
Maçtan sonraysa taraftar yoğunluğu bitene kadar Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak Seyrantepe istasyonundan 5 dakika aralıklarla aktarmasız Seyrantepe-Yenikapı seferleri yapılacak.