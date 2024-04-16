Metro seferlerine Fenerbahçe ayarı

Bazı metro seferleri, Fenerbahçe-Olympiakos maçı için gece 01.00’e kadar uzatıldı.

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Sarı lacivertliler perşembe akşamı Olympiakos’la evinde Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında mücadele edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul, bu nedenle bazı seferlerin gece 01.00’e kadar uzatıldığını duyurdu.

O hatlar şunlar:

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Bağcılar, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller.