Metro seferlerine Fenerbahçe ayarı

Bazı metro seferleri, Fenerbahçe-Olympiakos maçı için gece 01.00’e kadar uzatıldı.
Sarı lacivertliler perşembe akşamı Olympiakos’la evinde Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında mücadele edecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul, bu nedenle bazı seferlerin gece 01.00’e kadar uzatıldığını duyurdu.
O hatlar şunlar:
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Bağcılar, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi-Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller.