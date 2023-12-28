Metro İstanbul’dan yılbaşı düzenlemesi

Metro İstanbul, yılbaşı gecesinde bazı metro, tramvay ve füniküler hatlarının gece saatlerinde de çalışacağını duyurdu.
Ayrıca 1 Ocak’ta kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları için seferler ücretsiz olacak.
Fotoğraf: AA
Metro İstanbul sosyal medya hesabından yılbaşı gecesiyle ilgili yaptığı düzenlemenin detaylarını paylaştı.
Buna göre 31 Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan gece sabaha kadar devam edecek seferler şöyle:
- M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı
- M1B Yenikapı-Kirazlı
- M2 Yenikapı-Hacıosman
- M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez
- M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı
- M5 Üsküdar-Çekmeköy
- M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü
- M7 Yıldız-Mahmutbey
- M8 Bostancı-Dudullu/Parseller
- M9 Bahariye-Olimpiyat
Gece 02.00’ye kadar uzatılan tramvay ve füniküler seferleriyse şöyle:
- T1 Kabataş-Bağcılar
- T3 Kadıköy-Moda
- T4 Topkapı-Mescid-i Selam
- T5 Eminönü-Alibeyköy
- F1 Taksim-Kabataş,
- F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan