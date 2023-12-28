Yaramazlara biraz batar!

Metro İstanbul’dan yılbaşı düzenlemesi

Metro İstanbul, yılbaşı gecesinde bazı metro, tramvay ve füniküler hatlarının gece saatlerinde de çalışacağını duyurdu.

Ayrıca 1 Ocak’ta kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları için seferler ücretsiz olacak.


Fotoğraf: AA

Metro İstanbul sosyal medya hesabından yılbaşı gecesiyle ilgili yaptığı düzenlemenin detaylarını paylaştı.

Buna göre 31 Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan gece sabaha kadar devam edecek seferler şöyle:

  • M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı
  • M1B Yenikapı-Kirazlı
  • M2 Yenikapı-Hacıosman
  • M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez
  • M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı
  • M5 Üsküdar-Çekmeköy
  • M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü
  • M7 Yıldız-Mahmutbey
  • M8 Bostancı-Dudullu/Parseller
  • M9 Bahariye-Olimpiyat

Gece 02.00’ye kadar uzatılan tramvay ve füniküler seferleriyse şöyle:

  • T1 Kabataş-Bağcılar
  • T3 Kadıköy-Moda
  • T4 Topkapı-Mescid-i Selam
  • T5 Eminönü-Alibeyköy
  • F1 Taksim-Kabataş,
  • F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan

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