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Yaramazlara biraz batar!

Metro İstanbul duyurdu: Teknik arıza nedeniyle bazı seferler iptal

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’nda teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler iptal edildi. Ulaşım ücretsiz olarak İETT otobüsleriyle sağlanıyor.

Öte yandan Galatasaray-Adana Demirspor maçları nedeniyle Yenikapı-Hacıosman hattına ek seferler konuldu.


Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’nda teknik arıza nedeniyle seferlerin Eminönü-Ayvansaray ve Silahtarağa Mahallesi-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında sürdüğünü duyurdu.

https://twitter.com/metroistanbul/status/1733025047822975264

Öte yandan bugün Galatasaray-Adana Demirspor maçı nedeniyle metro seferlerinde düzenleme yapıldı. Buna göre M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında 18.00-19.45 saatleri arasında ek olarak 7.5 dakika aralıklarla Yenikapı-Seyrantepe arasında aktarmasız seferler yapılacak.

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