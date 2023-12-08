Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’nda teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler iptal edildi. Ulaşım ücretsiz olarak İETT otobüsleriyle sağlanıyor.
Öte yandan Galatasaray-Adana Demirspor maçları nedeniyle Yenikapı-Hacıosman hattına ek seferler konuldu.
Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’nda teknik arıza nedeniyle seferlerin Eminönü-Ayvansaray ve Silahtarağa Mahallesi-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında sürdüğünü duyurdu.
Öte yandan bugün Galatasaray-Adana Demirspor maçı nedeniyle metro seferlerinde düzenleme yapıldı. Buna göre M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında 18.00-19.45 saatleri arasında ek olarak 7.5 dakika aralıklarla Yenikapı-Seyrantepe arasında aktarmasız seferler yapılacak.