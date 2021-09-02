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Yaramazlara biraz batar!

Metin Boran: Ferhan Şensoy’un sesi Ses Tiyatrosu’nda yankılanacak

Ferhan Şensoy sanat hayatının en verimli yıllarında bu dünyaya veda etti. Ölümüyle Türk tiyatrosunun en has perdesi bir daha açılmamak üzere kapandı. Çünkü üstat sahne ve rol arkadaşının yanına gökyüzüne çıkarken kendi dilini, üslubunu, mizah anlayışını ve cesur eleştirel tavrını da götürdü. Ama sesi ve alaysı tavrı ve cesareti Ses Tiyatrosu’nda yankılanacak.

Tarih de Ferhan Şensoy’a hakkını verecek. Çünkü Ferhan Şensoy bir entelektüel olarak tiyatroda bir birikimdir. Bir yazardır. Bir üslup, bir tavırdır. Bir değerdir.


Metin Boran’ın yazısı

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