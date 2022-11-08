Meteoroloji’den yedi il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yedi il için sarı kod yayınlayarak gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.
Bu iller Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Şanlıurfa.
Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin de yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışlar; Artvin, Tunceli, Erzincan, Erzurum ve Bingöl’ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek.
Hava sıcaklıklarının yağış alan yerlerde iki ila beş derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.