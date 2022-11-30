Meteoroloji’den yedi il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yedi il için sarı kod yayınlayarak gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Bu iller Diyarbakır, Hakkari, Şırnak, Batman, Şanlıurfa, Mardin ve Muğla.

🗓30 Kasım 2022 (Çarşamba)

☔Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

🌡Hava Sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/85MQZO1xkW — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 30, 2022

Yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek

Rüzgârın, Marmara’da kuzeydoğudan (Poyraz) kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.