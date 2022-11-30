Meteoroloji’den yedi il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yedi il için sarı kod yayınlayarak gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.
Bu iller Diyarbakır, Hakkari, Şırnak, Batman, Şanlıurfa, Mardin ve Muğla.
Yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek
Rüzgârın, Marmara’da kuzeydoğudan (Poyraz) kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.