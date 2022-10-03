Meteoroloji’den yağmur uyarısı: Hava sıcaklığı da azalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük tahmin raporuna göre Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyi gök gürültülü yağmur görülecek. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Diğer bölgelerdeyse az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Akşam saatlerinden itibaren Marmara ve Doğu Akdeniz’de de yağmur bekleniyor. Hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde dört ila altı derece azalacak.

🗓3 Ekim 2022 (Pazartesi)

☔Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

🌡Hava Sıcaklığı: Kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/xaAtoSaosk — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) October 3, 2022

Rüzgarın; Güney Ege ve Batı Akdeniz’de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.