Meteoroloji’den yağmur uyarısı: Hava sıcaklığı da azalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük tahmin raporuna göre hava sıcaklıkları Marmara, Akdeniz ile iç kesimlerde dört ila sekiz derece düşecek.

İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Balıkesir çevreleri ile İç Anadolu’nun orta ve doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri yağmurlu olacak. Yağışların Akdeniz ile Diyarbakır, Mardin ve Siirt çevrelerinde kuvvetli sağanak olması bekleniyor.

Adana ve Hatay için sarı kodlu uyarı yapıldı.

🗓7 Kasım 2022 (Pazartesi)

☔Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

🌡Hava Sıcaklığı: Marmara, Akdeniz ile iç kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/j1DnICh33I — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 7, 2022

Tunceli, Erzincan, Erzurum ve Bingöl’ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.