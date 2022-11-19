Meteoroloji’den üç il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük tahmin raporuna göre Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz ile Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde sağanak bekleniyor.

Yağışların; Antalya’nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Antalya, Balıkesir ve Bursa için sarı kodlu uyarı yapıldı.

🗓19 Kasım 2022 (Cumartesi)

☔Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

🌡Hava Sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/1bA7FOY02V — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) November 19, 2022

Rüzgarın kuzey iç ve batı kesimlerde güney yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğu bölgelerde yer yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’da kuvvetli (30-50 km/saat, kısa süreli 60 km/saat), Marmara’nın güneyinde kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.